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В Белоруссии сгорел созданный в конце XIX века католический деревянный храм
17.4.2019 23:38
Фото: haradoktour.by
ЧП случилось на территории Городокского района Витебской области, передает региональное управление МЧС.
Сигнал о возгорании в костеле поступил на пульт в 13.21 по местному времени (совпадает с московским).
Прибывшие к месту происшествия пожарные установили, что католический храм Святых апостолов Петра и Павла в населенном пункте Ремни уже горит открытым пламенем.
Сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать возгорание, но пламя к тому времени пламя уже успело уничтожить кровлю, потолочное перекрытие. В результате пожара также были повреждены стены.
По факту случившегося проводит проверку СК Беларуси. По версии следствия, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем во время сжигания мусора. Огонь, полагают правоохранители, перекинулся на сухую растительность, а потом и на деревянный храм.
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