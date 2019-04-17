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В США 21-летний мужчина расстрелял посетителей торгового центра
17.4.2019 23:02
Фото: arnapress.kz
В результате ЧП, случившегося на территории штата Теннесси, погиб один человек, еще один получил ранения.
Об обстоятельствах инцидента рассказывает местный телевизионный канал WVLT.
Со ссылкой на источники в полицейском управлении города Севьервилл, где произошла стрельба, уточняется, что нападавшего задержали на месте. Им оказался 21-летний местный житель.
В результате ЧП пострадали мужчина и женщина, 75 и 24 лет соответственно. Девушка от полученных ранений скончалась. Мужчину доставили в больницу.
С преступником сейчас работают следователи, выясняя мотивы нападения. Пока сведений о том, что могло стать причиной инцидента, из официальных источников не поступало.
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