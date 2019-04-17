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В США 21-летний мужчина расстрелял посетителей торгового центра


17.4.2019 23:02
В США 21-летний мужчина расстрелял посетителей торгового центраФото: arnapress.kz

В результате ЧП, случившегося на территории штата Теннесси, погиб один человек, еще один получил ранения.

Об обстоятельствах инцидента рассказывает местный телевизионный канал WVLT.

Со ссылкой на источники в полицейском управлении города Севьервилл, где произошла стрельба, уточняется, что нападавшего задержали на месте. Им оказался 21-летний местный житель.

В результате ЧП пострадали мужчина и женщина, 75 и 24 лет соответственно. Девушка от полученных ранений скончалась. Мужчину доставили в больницу.

С преступником сейчас работают следователи, выясняя мотивы нападения. Пока сведений о том, что могло стать причиной инцидента, из официальных источников не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 267

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