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В Таиланде из-за расстегнувшегося крепления зип-лайна погиб турист из Канады
17.4.2019 12:13
Фото: getyourguide.ru
Мужчина получил смертельные травмы, упав с стометровой высоты.
Трагический случай произошел в деревне Mae Kampong, которая находится в провинции Чианг Май.
По данным зарубежных СМИ, канадский турист упал с большой высоты, получив смертельные травмы, в результате отсоединившегося кабеля. ЧП случилось, когда 25-летний мужчина катался на зип-лайне. Турист погиб на месте.
Местные правоохранительные органы приступили к проверке по факту гибели иностранца. Отмечается, что вес мужчины, приехавшего в Таиланд в составе туристической группы, в которую также входила его девушка, составлял более 120 килограмма.
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