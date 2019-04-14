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Женская сеть myJulia.ru
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Пропавшие в Доминикане американские туристы погибли
14.4.2019 15:23
Фото: nepsite.ru
В результате аварии погибли мужчина и женщина, являвшиеся американскими гражданами, передают зарубежные СМИ.
Причины ЧП сейчас выясняют местные правоохранительные органы.
Как указано на официальном сайте полиции республики, 1 апреля в экстренные службы поступил сигнал об исчезновении двух граждан Соединенных Штатов. В последний раз пару туристов видели в гостинице на полуострове Самана в конце марта.
Установлено, что американцы, арендовав автомобиль, собирались отправиться в аэропорт. Однако до воздушной гавани они не добрались, попав в аварию в районе шоссе Лас Америкас в Санто-Доминго. Женщину с тяжелыми травмами обнаружили на проезжей части. Пострадавшая американка скончалась в больнице, несмотря на все усилия медиков. Женщина так и не пришла в сознание и не смогла прояснить обстоятельства случившегося.
Спустя некоторое время на дне Карибского моря была найдена автомашина. В ходе начатых поисков на расстоянии около 20 км от нее было найдено тело мужчины. Документов при нем не нашли, однако имеется татуировка, которая может свидетельствовать о том, что это пропавший гражданин США.
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