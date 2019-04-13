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Власти Японии из-за убийства морпехом местной жительницы выразили протест США
13.4.2019 22:00
Фото: atomic-energy.ru
По данным агентства Kyodo, представители официального Токио потребовали от Вашингтона оказать эффективное содействие в расследовании данного инцидента.
Ранее стало известно о ЧП в Окинаве, где американский военный убил японку, а потом покончил с собой.
Японские власти выразили протест руководству Соединенных Штатов в связи с гибелью жительницы самой южной префектуры Окинава. Женщину убил американский военнослужащий. После этого морпех совершил суицид в той же квартире.
Представители МИД Японии сделали соответствующее заявление в телефонной беседе с американским послом. В ходе разговора дипломаты также указали на необходимость оказания содействия со стороны США в расследовании инцидента и усиления дисциплины среди американских военнослужащих.
Информации о том, что могло стать причиной убийства жительницы японского города Тятан, пока не поступало.
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