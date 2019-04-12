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В Сети появились кадры перехвата ракет силами сирийской ПВО
12:12
Фото: southfront.org
Израиль вновь нанес ракетный удар по Сирии, передают зарубежные СМИ.
Позже в Сети была опубликована запись, на кадрах которой запечатлен перехват сирийской ПВО израильских ракет.
В интернете распространились видеоматериалы, сделанные в момент отражения силами сирийской противовоздушной обороны ракетного удара. Израильские военные вновь атаковали объекты на территории провинции Хама.
Уточняется, что ракетная атака была осуществлена ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. В результате нового инцидента пострадали по меньшей мере трое сирийских военных. Данные о количестве раненых уточняются.
Известно также, что израильские ракеты, которые не были перехвачены сирийскими системами ПВО, разрушили несколько зданий.
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