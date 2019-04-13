Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кузбассе вынесли приговор мужчине, ударившему младенца по голове топориком для мяса

13.4.2019 11:06

Фото: sledcom.ru



Как сообщают региональные СМИ, слушания состоялись в Беловском городском суде.



Местный житель был признан виновным в умышленном нанесении травм трехмесячному ребенку.



За преступление, которое было совершено в октябре прошлого года, мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима. Отмечается, что обвиняемый вину признал и сотрудничал с правоохранителями в ходе расследования.



По материалам уголовного дела, 45-летний мужчина, распивавший спиртное в компании сожительницы, впал в ярость из-за плачущей дочки. Мать никак не могла успокоить ребенка, поэтому он начал избивать женщину - сначала руками, а потом топориком для разделки мяса.



При этом мужчина попал по голове девочке, которую мать держала в тот момент на руках.



Женщина смогла дозвониться до родственников, которые сразу же вызвали полицию. Злоумышленника задержали, а девочку увезли в больницу.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 238

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