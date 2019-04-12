Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Литва отзывает посла из РФ для консультаций

12.4.2019 10:17

Фото: subuka.ru



Как заявили в Вильнюсе, причиной этого решения стала "уязвимость" дипломата, передает агентство "Интерфакс".



По данным МИД Литвы, в дипмиссию в Москве после вынесения приговора экс-министру обороны СССР Язову начали поступать некие угрозы.



Литовский посол в России Рямигиюс Мотузас отзывается в Вильнюс в связи с необходимостью проведения консультаций. Как заявила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене, решение было принято после угроз, поступающих в посольство.



Как стало известно, угрожающие послания в адрес сотрудников дипмиссии и посла начали приходить вскоре после того, как Вильнюсе вынесли приговор в так называемому "делу 13 января", - подчеркнула представительница литовского ведомства. По ее словам, Мотузас в сложившейся ситуации оказался уязвим.



Ранее литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил о том, что положение посла в РФ может осложнять статус специального свидетеля. Он был присвоен ему в рамках дела о взятке за выдачу визы, которое сейчас расследуют литовские правоохранители.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 201

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