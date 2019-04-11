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В Нигерии военные без предупреждения эвакуировали жителей целого города
11.4.2019 12:04
Фото: vk.com
Вооруженные силы Нигерии эвакуировали город Джакана перед проведением спецоперации, передает РИА Новости.
Со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов ООН уточняется, что местных жителей не предупредили о том, что им придется покинуть свои дома.
В связи с необходимость проведения операции против боевиков армия вечером 8 апреля выпустила соответствующее распоряжение. Вскоре после этого силовики приехали в Джакану и вывезли из города порядка десяти тысяч человек на автобусах и грузовых машинах. Жителей города посреди ночи доставили в лагерь для внутренне перемещенных лиц, отмечается в сообщении ООН. На текущий момент практически все население Джаканы находится в окрестностях Майдугури.
О результатах силовой операции, которая проводится в опустевшем городе, официальные источники сведений пока не предоставили
Как подчеркнул координатор ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдвард Каллон, жители Джаканы имели крайне мало времени на то, чтобы собрать личные вещи. В результате некоторых доставили в лагерь под Майдугури "ни с чем, даже без обуви". Каллон призвал нигерийское правительство позаботиться об эвакуированных мирных жителях, выделив им гуманитарную помощь.
В конце прошлого года нигерийские силовики смогли задержать главаря радикальной группировки "Боко Харам" Умара Абдулмалика. Однако экстремисты, выступающие против западной модели образования и добивающиеся введения шариата по всей стране, продолжают совершать вооруженные нападения и теракты. Помимо Нигерии они проявляют активность и в ряде других стран, в частности, Камеруне.
Напомним, на прошлой неделе на северо-востоке Нигерии жертвами нападений боевиков "Боко Харам" стали тринадцать солдат и пятеро военнослужащих африканского антитеррористического контингента.
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