ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Псковом неизвестные распилили банкомат и украли более 2 млн рублей
Под Псковом неизвестные распилили банкомат и украли более 2 млн рублей
В Ингушетии в результате стрельбы ранены два человека
 В Ингушетии в результате стрельбы ранены два человека
Впервые в мире ученые представили изображение черной дыры
Впервые в мире ученые представили изображение черной дыры
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Футболист московского «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом Футболист московского «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
Полиция Лондона задержала Джулиана Ассанжа Полиция Лондона задержала Джулиана Ассанжа
Жительницу Чувашии обвиняют в убийстве новорожденного ребенка Жительницу Чувашии обвиняют в убийстве новорожденного ребенка
В Нигерии военные без предупреждения эвакуировали жителей целого городаВ Нигерии военные без предупреждения эвакуировали жителей целого города
В Прикамье женщину отправили в колонию за доведение 17-летней дочери до суицида В Прикамье женщину отправили в колонию за доведение 17-летней дочери до суицида

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (восьмая часть)Нестираемые воспоминания (восьмая часть)
Нестираемые воспоминания (седьмая часть)Нестираемые воспоминания (седьмая часть)
Нестираемые воспоминания (шестая часть)Нестираемые воспоминания (шестая часть)
Пурпурный шарф-началоПурпурный шарф-начало
Нестираемые воспоминания (пятая часть)Нестираемые воспоминания (пятая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Нигерии военные без предупреждения эвакуировали жителей целого города


11.4.2019 12:04
В Нигерии военные без предупреждения эвакуировали жителей целого городаФото: vk.com

Вооруженные силы Нигерии эвакуировали город Джакана перед проведением спецоперации, передает РИА Новости.

Со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов ООН уточняется, что местных жителей не предупредили о том, что им придется покинуть свои дома.

В связи с необходимость проведения операции против боевиков армия вечером 8 апреля выпустила соответствующее распоряжение. Вскоре после этого силовики приехали в Джакану и вывезли из города порядка десяти тысяч человек на автобусах и грузовых машинах. Жителей города посреди ночи доставили в лагерь для внутренне перемещенных лиц, отмечается в сообщении ООН. На текущий момент практически все население Джаканы находится в окрестностях Майдугури.

О результатах силовой операции, которая проводится в опустевшем городе, официальные источники сведений пока не предоставили

Как подчеркнул координатор ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдвард Каллон, жители Джаканы имели крайне мало времени на то, чтобы собрать личные вещи. В результате некоторых доставили в лагерь под Майдугури "ни с чем, даже без обуви". Каллон призвал нигерийское правительство позаботиться об эвакуированных мирных жителях, выделив им гуманитарную помощь.

В конце прошлого года нигерийские силовики смогли задержать главаря радикальной группировки "Боко Харам" Умара Абдулмалика. Однако экстремисты, выступающие против западной модели образования и добивающиеся введения шариата по всей стране, продолжают совершать вооруженные нападения и теракты. Помимо Нигерии они проявляют активность и в ряде других стран, в частности, Камеруне.

Напомним, на прошлой неделе на северо-востоке Нигерии жертвами нападений боевиков "Боко Харам" стали тринадцать солдат и пятеро военнослужащих африканского антитеррористического контингента.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Дании 14 человек задержаны по подозрению в причастности к перестрелке, где погиб человек В Дании 14 человек задержаны по подозрению в причастности к перестрелке, где погиб человек
Германский канал ZDF объявил о вторжении РФ в ЭстониюГерманский канал ZDF объявил о вторжении РФ в Эстонию
Власти Ирана включили армию США в число террористических организаций Власти Ирана включили армию США в число террористических организаций
В Словакии парламент по ошибке запретил исполнение иностранных гимновВ Словакии парламент по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Евросоюз и Великобритания согласовали отсрочку BrexitЕвросоюз и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 848


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru