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Женская сеть myJulia.ru
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Евросоюз и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
08:20
Фото: telegrafi.com
Как сообщил в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск, Европейский союз и Великобритания смогли согласовать перенос крайнего срока Brexit.
В качестве этой даты указано 31 октября текущего года.
Сообщая об этом, председатель Евросовета Дональд Туск подчеркнул, что Лондон может вообще отказаться покидать ЕС.
Решение отложить дату Brexit до 31 октября и продолжить обсуждения в промежуточном режиме в июне, было принято в рамках экстренного саммита ЕС. По словам Туска, Лондону предоставили гибкую отсрочку.
В течение полугода Великобритании может ратифицировать Соглашение о выходе, тогда отсрочка завершится в автоматическом режиме. В случае, если документ не будет ратифицирован, речь пойдет о "жестком" Brexit без сделки", подчеркнул глава Евросовета.
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