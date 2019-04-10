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Под Псковом неизвестные распилили банкомат и украли более 2 млн рублей
10.4.2019 14:25
Фото: atr.ua
Полиция Псковской области разыскивает неизвестных, которым удалось распилить банкомат.
По данным российских СМИ, злоумышленники похитили около двух миллионов рублей.
ЧП случилось в городе Острове Псковской области. Как рассказали официальные представители регионального полицейского главка, злоумышленники через черный вход смогли проникнуть в магазин, который расположен на улице Освобождения.
Просмотрев записи видекамер, полицейские выяснили, что двое мужчин вбежали в торговый зал, где продавались инструменты, со включенной циркулярной пилой.
Второй раз злоумышленники попали в объектив, когда уже совершили преступление и покидали помещение магазина.
Установлено, что грабители украли более двух миллионов рублей. Полицейские разыскивают преступников в рамках уголовного дела, которое возбудили по части 4 статьи 158 УК РФ.
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