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В Ингушетии в результате стрельбы ранены два человека
10.4.2019 10:48
Фото: novorosinform.org
По предварительным данным, причиной конфликта стал денежный спор между представителями различных тейпов.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг", ЧП случилось в минувший вторник, 9 апреля, около здания муфтията республики в Назрани.
Со ссылкой на представителей регионального главка МВД сообщается, что между тремя местными жителями возник конфликт, связанный с деньгами. После того, как один из участников инцидента применил имевшееся при нем травматическое оружие, пострадали два человека.
Раненых незамедлительно госпитализировали. По словам врачей, повреждения не представляют угрозы жизни. Уточняется, что пострадавшие получили ранения в ногу и позвоночник.
По факту случившегося уже проводят проверку правоохранительные органы.
Уточняется, что молодые люди из двух тейпов, пытаясь разрешить денежный спор, незадолго до ЧП обращались в духовных центр мусульман Ингушетии.
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