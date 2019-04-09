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Путин назвал бандитом переводчика, изменившего его слова
08:06
Фото: somalilandsun.com
Глава Российской Федерации Владимир Путин с юмором прокомментировал действия переводчика, который в ходе официальной встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном решил заменить слово "друзья" на "партнеры".
Лидер РФ назвал переводчика "бандитом".
По данным РИА Новости, глава российского государства сразу же заметил, как переводчик решил трактовать его слова. Как подчеркнул Путин, он произнес "друзей", однако переведено это было как "партнеров". "Бандит", — отшутился Владимир Путин.
Российский лидер в ходе переговоров с шведским премьер-министром также отметил, что двусторонние отношения, несмотря на сложности последнего времени, продолжают развиваться. Путин добавил, что товарооборот увеличился в прошлом году почти на треть.
Представитель Стокгольма во время беседы с российским политиком отметил, что шведы в будущем могут начать выступать в Континентальной хоккейной лиге.
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