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Под Смоленском четвертые сутки ищут пропавшего в лесу подростка


07:56
Под Смоленском четвертые сутки ищут пропавшего в лесу подросткаФото: vk.com

Следственные органы возбудили по факту ЧП уголовное дело по статье "убийство", передают региональные СМИ.

В поисках юноши задействованы полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.

По данным пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, в связи с безвестным исчезновением 16-летнего подростка уже возбудили уголовное дело. В ходе предварительной проверки было установлено, что мальчик гостил у отца, который проживает в городе Демидов.

В минувшую субботу, 6 апреля, юноша вместе с несколькими ровесниками отправился в лес, чтобы отметить день рождения одного из членов их компании. После того, как подростки некоторое время провели в расположенной на окраине Демидова лесополосе, юношу потеряли из вида.

До настоящего времени местонахождение подростка остается неизвестным. Продолжаются поисково-спасательные мероприятия, которые были организованы сразу после того, как поступил сигнал об исчезновении юноши. По поисках задействован вертолет МЧС.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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