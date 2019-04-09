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Под Смоленском четвертые сутки ищут пропавшего в лесу подростка
07:56
Фото: vk.com
Следственные органы возбудили по факту ЧП уголовное дело по статье "убийство", передают региональные СМИ.
В поисках юноши задействованы полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.
По данным пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, в связи с безвестным исчезновением 16-летнего подростка уже возбудили уголовное дело. В ходе предварительной проверки было установлено, что мальчик гостил у отца, который проживает в городе Демидов.
В минувшую субботу, 6 апреля, юноша вместе с несколькими ровесниками отправился в лес, чтобы отметить день рождения одного из членов их компании. После того, как подростки некоторое время провели в расположенной на окраине Демидова лесополосе, юношу потеряли из вида.
До настоящего времени местонахождение подростка остается неизвестным. Продолжаются поисково-спасательные мероприятия, которые были организованы сразу после того, как поступил сигнал об исчезновении юноши. По поисках задействован вертолет МЧС.
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