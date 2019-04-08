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Власти Ирана включили армию США в число террористических организаций
00:09
Фото: spr.ru
В Иране признали террористической организацией Центральное командование Соединенных Штатов.
Соответствующее решение принял Высший совет нацбезопасности страны, передает государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB).
Как указано в заявлении, появившемся в официальном Telegram-канале иранского правительства, в Тегеране признали Центральное командование США (CENTCOM) террористической группировкой в ответ на действия американской администрации.
Обвинив режим США в поддержке террористов, власти Ирана перечислили ряд конкретных примеров. В частности, основанием для включения в число террористических группировок, по мнению Тегерана, может являться крушение авиалайнера Airbus A300 в период ирано-иракской войны. Самолет, принадлежавший авиакомпании Iran Air, разбился над Персидским заливом в начале июля 1988 года.
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