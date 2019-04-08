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Глава Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
8.4.2019 18:55
Фото: genplanua.com
Как подчеркнул Максим Степанов, глава украинского государства выходит за прописанные в Конституции страны полномочия президента.
Ранее Петр Порошенко отстранил его от занимаемой должности.
Губернатор Одесской области Максим Степанов, снятый с поста по указу украинского президента Петра Порошенко, заявил, что не собирается выполнять данное распоряжение. По его словам, глава государства, отправляя его в отставку, вышел за полномочия президента, которые записаны в Конституции.
Одесский губернатор также подчеркнул, что глава государства может производить кадровые перемещения в областных администрациях исключительно по представлению украинского правительства.
Ранее на официальном портале украинского президента разместили указ Порошенко об увольнении Степанова. Другим распоряжением врио главы Одесской областной госадминистрации был назначен первый заместитель Степанова Сергей Паращенко.
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