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«Союзмультфильм» собирается до конца года выпустить 500 минут анимации


8.4.2019 18:42
«Союзмультфильм» собирается до конца года выпустить 500 минут анимацииФото: pwo.su

В течение этого года руководство студии "Союзмультфильм" планирует выпустить в общей сложности порядка пятисот минут анимации.

В числе проектов - сериалы, авторские и полнометражные фильмы, передает РИА Новости.

Как сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева, предполагается, что за ближайшие пять лет анимационная индустрия сможет совершить заметный скачок.

На сегодняшний день отечественные студии производят достаточно большие объемы анимации, которая отличается высоким уровнем качества. Лишь на "Союзмультфильме" за год предполагается создать около пятисот минут многосерийных, авторских и полнометражных анимационных картин, подчеркнула Слащева.

Автор: Злата Богатова

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