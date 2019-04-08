|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
«Союзмультфильм» собирается до конца года выпустить 500 минут анимации
8.4.2019 18:42
Фото: pwo.su
В течение этого года руководство студии "Союзмультфильм" планирует выпустить в общей сложности порядка пятисот минут анимации.
В числе проектов - сериалы, авторские и полнометражные фильмы, передает РИА Новости.
Как сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева, предполагается, что за ближайшие пять лет анимационная индустрия сможет совершить заметный скачок.
На сегодняшний день отечественные студии производят достаточно большие объемы анимации, которая отличается высоким уровнем качества. Лишь на "Союзмультфильме" за год предполагается создать около пятисот минут многосерийных, авторских и полнометражных анимационных картин, подчеркнула Слащева.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|