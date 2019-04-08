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В пригороде Чикаго в перестрелке ранены дети
8.4.2019 17:37
Фото: livejournal.com
По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы в пригороде Чикаго, передают американские СМИ.
Среди пострадавших - двое детей.
Как сообщает информационное агентство Associated Press, ЧП случилось вечером минувшей субботы, 6 апреля. В результате инцидента, произошедшего в Уэст-Энглвуде (один из пригородов Чикаго), были ранены шесть человек, в том числе, двое детей.
Со ссылкой на источники в экстренных службах города уточняется, что восьмилетний мальчик получил ранения в область груди и спины, а десятилетнюю девочку госпитализировали с повреждением голени. К счастью, состояние маленьких пациентов не вызывает у врачей опасений.
Экстренно госпитализированы после перестрелки также были трое мужчин возраста 23-48 лет и 29-летняя женщина.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что нападавшие открыли стрельбу во дворе дома, где в тот момент играли не менее двадцати детей. Злоумышленникам удалось скрыться, полицейские ведут их поиск. По версии полиции, стрельбу могли устроить члены противоборствующих преступных группировок.
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