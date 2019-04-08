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В пригороде Чикаго в перестрелке ранены дети


8.4.2019 17:37
В пригороде Чикаго в перестрелке ранены детиФото: livejournal.com

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы в пригороде Чикаго, передают американские СМИ.

Среди пострадавших - двое детей.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, ЧП случилось вечером минувшей субботы, 6 апреля. В результате инцидента, произошедшего в Уэст-Энглвуде (один из пригородов Чикаго), были ранены шесть человек, в том числе, двое детей.

Со ссылкой на источники в экстренных службах города уточняется, что восьмилетний мальчик получил ранения в область груди и спины, а десятилетнюю девочку госпитализировали с повреждением голени. К счастью, состояние маленьких пациентов не вызывает у врачей опасений.

Экстренно госпитализированы после перестрелки также были трое мужчин возраста 23-48 лет и 29-летняя женщина.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что нападавшие открыли стрельбу во дворе дома, где в тот момент играли не менее двадцати детей. Злоумышленникам удалось скрыться, полицейские ведут их поиск. По версии полиции, стрельбу могли устроить члены противоборствующих преступных группировок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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