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Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
10:43
Фото: umapalata.zp.ua
Российское оборонное ведомство опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
На официальном портале министерства к 75-летию начала Крымской наступательной операции был открыт специальный раздел.
В разделе, который называется "Крым. Весна победы", можно ознакомиться с материалами, которые связаны с освобождением Керчи, Севастополя, Симферополя и ряда других городов полуострова в годы Великой Отечественной войны.
В числе опубликованных документов также есть материалы, посвященные осмотру Аджимушкайских каменоломен после того, как войска Красной армии полностью освободили территорию полуострова от захватчиков. Среди этих бумаг - списки личного состава гарнизона и книга медназначений.
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