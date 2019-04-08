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В Приамурье убили мужчину и его дочь-школьницу
8.4.2019 10:37
Фото: v-moldove.ru
Правоохранительные органы Амурской области приступили к расследованию двойного убийства, которое было совершено в одном из домов населенного пункта Ивановка.
По данным российских СМИ, жертвами преступления стали мужчина и девочка.
Как стало известно от представителей региональной полиции, трагедия случилась в минувшие выходные. В воскресенье, 7 апреля, в квартире одного из домов Ивановки были найдены мертвыми 38-летний мужчина и его 11-летняя дочь. На их телах имелись явные признаки криминальной смерти.
Из той же квартиры в медицинское учреждение был экстренно доставлен мужчина 1990 года рождения, отметили в главке МВД по Амурской области. Возбуждено уголовное дело.
Следственные органы, действовавшие совместно с представителями угрозыска, уже смогли установить личность подозреваемого. Сведений о мотивах убийства пока не поступало.
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