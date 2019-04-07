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В Великобритании выдали первые паспорта без упоминания ЕС
7.4.2019 16:05
Фото: realbusiness.co.uk
По данным британских СМИ, в королевстве начали выдавать обновленные паспорта, на обложке которых уже нет упоминания Евросоюза.
Несмотря на то, что технически Великобритания еще остается в составе ЕС, первые подданные королевства получили измененные документы.
Ранее обложка у британских паспортов была темно-красной, а на ней золотистым цветом был изображен королевский герб. Сверху можно было увидеть следующие надписи: Европейский союз и Соединенное королевство Великобритании и Ирландии.
Начиная с 30 марта этого года на паспортах уже нет слов "Европейский союз".
Отмечается, что причиной путаницы стало то, что еще до недавнего времени власти королевства намеревались осуществить выход из ЕС 29 марта. В Лондоне выражали намерения в скором времени изменить цвет обложек паспортов на темно-синый. Предполагалось, что буквы при этом будут серебристыми.
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