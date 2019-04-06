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Варшава собирается потребовать от Берлина $900 млрд репараций
11:02
Фото: metronews.ru
По меньшей мере 900 миллиардов долларов хотят получить польские власти от Германии в качестве репараций за ущерб, который был нанесен стране в период Второй мировой войны.
Соответствующее заявление было сделано депутатом польского Сейма, членом парламентской группы, которая оценивает сумму компенсаций, Янушем Шевчаком.
В своем интервью WPolityce польский депутат заявил о том, что Варшава намерена требовать от германского руководства в качестве репарации не меньше чем 900 миллиардов долларов.
Пока Берлин в полной мере не компенсирует ущерб, немецкие власти должны "сохранять исключительную сдержанность" относительно нападок на официальную Варшаву, подчеркнул Януш Шевчак.
По словам польского парламентария, очевидные вопросы о последствиях истребления граждан его страны, разрушении инфраструктуры и экономики в ФРГ продолжали игнорировать на протяжении последних тридцати лет, и это позор.
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