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Глава МИД Грузии опроверг причастность к задержаниям в Барселоне
6.4.2019 23:10
Фото: iguana.ws
По данным СМИ, в Испании ранее были задержаны свыше ста человек, большинство из которых являются гражданами Грузии.
Мужчин подозревают в причастности к организованной преступности и нарушении иммиграционного режима.
Как заявил грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани, события в Барселоне никак не связаны с его официальным визитом в Испанию, который состоялся в конце минувшего января. Домыслы, распространившиеся в прессе по этому поводу, глава ведомства назвал абсурдными, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
Прокомментировав публикации, появившиеся не так давно в зарубежных СМИ, Залкалиани отметил, что грузинские власти сделали все, чтобы граждане страны пользовались правом свободного передвижения на территории Евросоюза. Глава МИД также отметил, что обвинения такого рода следует считать не более чем провокациями.
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