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Германский канал ZDF объявил о вторжении РФ в Эстонию
6.4.2019 22:19
Фото: reservenationalguard.com
В эфире немецкого телевизионного канала ZDF рассказали о том, что Россия вторглась на территорию Эстонии.
С этого известия начал новостной выпуск ведущий Клаус Клебер.
В минувший четверг, 4 апреля, очередной выпуск новостной программы Heute Journal ("Журнал сегодня") начался с рассказа о том, что российские войска якобы вторглись в Эстонию. Рассказав о том, что американца совместно с союзниками из Европы, включая немецких военных, уже устремились к Балтике, ведущий Клаус Клебер заявил, что все происходит как в Крыму несколько лет назад.
Затем Клебер признался, что на самом деле ничего не произошло. По словам ведущего, его заявление представляет собой лишь "вполне реалистичный образ". Смысл своего повествования о вторжении российских подразделений в Эстонию он комментировать не стал.
Спустя некоторое время ведущий добавил, что именно НАТО сейчас обеспечивает мир на Европейском континенте, играя "сдерживающую" роль.
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