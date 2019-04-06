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В Словакии парламент по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
6.4.2019 14:26
Фото: nv.ua
Депутаты уже обратились к президенту, попросив вернуть принятый законопроект на доработку
В соответствии с документом, иностранные гимны в стране могут звучать лишь на официальных мероприятиях с участием делегаций зарубежных стран.
Как сообщает чешская газета Mlada fronta Dnes, Национальный совет (парламент) Словакии принял поправки к закону о госсимволах. В результате в стране запретили исполнение иностранных гимнов.
Позднее выяснилось, что поправки, о которых идет речь, приняли по ошибке. По словам председателя партии "Мост - Хид", входящей в правящую коалицию, Белы Бугара, депутаты решили проявить доверие к инициаторам документа, проголосовав, даже не вникая в суть поправок.
В результате представители "Мост - Хид" уже направили обращение к президенту республики, в котором просят вернуть документ на доработку.
Глава государства Андрей Киска, прокомментировав разгорающийся скандал, обратился к парламентариям с призывом внимательно изучать законопроекты, за которые им нужно голосовать.
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