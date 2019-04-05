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На Ставрополье трое в масках ограбили машину «Почты России»
5.4.2019 18:28
Фото: lifeandcity.com
Правоохранительные органы Ставропольского края устанавливают все обстоятельства ЧП.
Пока на след преступников выйти не удалось, передают региональные СМИ. Сумма ущерба уточняется.
Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, ЧП случилось в населенном пункте Вин-Сады (Предгорный район). Трое мужчин, лица которых были закрыты масками, атаковали машину отделения связи.
Все деньги, которые в тот момент находились в автомобиле, были похищены нападавшими. Официальные источники пока не предоставили сведений о сумме ущерба.
На месте ЧП сейчас продолжают работу сотрудники следственно-оперативной группы, в состав которой вошли представители Управления уголовного розыска и Экспертно-криминалистического центра краевого главка МВД РФ.
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