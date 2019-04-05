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Мэром Чикаго впервые избрана афроамериканка
5.4.2019 11:58
Фото: trbimg.com
Предполагается, что Лори Лайтфут официально вступит в должность 20 мая, после того, как состоится церемония принесения присяги.
Как пишет газета Chicago Tribune, на пост мэра третьего по величине города Соединенных Штатов впервые избрали афроамериканку.
56-летняя Лори Лайтфут во вторник лидировала во втором туре голосования - ее поддержали более 70% избирателей. Примечательно, что соперницей Лайтфут являлась другая афроамериканка Тони Преквинкл.
Лори Лайтфут родилась в штате Огайо, ее родители не были богаты. Будущий политик поступила в Мичиганский университет, а потом училась в Чикагском. Она будет уже третьим по счету темнокожим градоначальником Чикаго и второй женщиной на этой должности - в 1979 году горожане избрали Джейн Берн.
По данным американских СМИ, Лори Лайтфут также получила известность как открытая лесбиянка. Впервые кресло главы этого Чикаго займет представительница ЛГБТ, не скрывающая своих взглядов.
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