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Мэром Чикаго впервые избрана афроамериканка


5.4.2019 11:58
Мэром Чикаго впервые избрана афроамериканкаФото: trbimg.com

Предполагается, что Лори Лайтфут официально вступит в должность 20 мая, после того, как состоится церемония принесения присяги.

Как пишет газета Chicago Tribune, на пост мэра третьего по величине города Соединенных Штатов впервые избрали афроамериканку.

56-летняя Лори Лайтфут во вторник лидировала во втором туре голосования - ее поддержали более 70% избирателей. Примечательно, что соперницей Лайтфут являлась другая афроамериканка Тони Преквинкл.

Лори Лайтфут родилась в штате Огайо, ее родители не были богаты. Будущий политик поступила в Мичиганский университет, а потом училась в Чикагском. Она будет уже третьим по счету темнокожим градоначальником Чикаго и второй женщиной на этой должности - в 1979 году горожане избрали Джейн Берн.

По данным американских СМИ, Лори Лайтфут также получила известность как открытая лесбиянка. Впервые кресло главы этого Чикаго займет представительница ЛГБТ, не скрывающая своих взглядов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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