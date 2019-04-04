Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Польше пригрозили ядерным ударом по РФ в случае нападения

4.4.2019 18:06

Фото: versiya.info



Как заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, на сегодняшний день страны Запада вполне готовы применить ядерное оружие в отношении России, если она начнет проявлять "агрессию". Представитель Варшавы говорил об этом в интервью для книги "Мы на пороге войны".



По данным Wirtualna Polska, Вальдемар Скшипчак отметил, что в прошлом в Вашингтоне уже выражали готовность нанести ядерный удар, чтобы "остановить Красную армию на территории Польши". Генерал подчеркнул, что такого рода планы существуют по сей день.



По словам генерала, в Варшаве подобный сценарий считают неприемлемым. Однако в случае начала военных действий мнение польского руководства попросту никого уже не будет интересовать.



Скшипчак при этом пояснил, что ни одно государство Европы не способно противостоять Москве в одиночку. Именно по этой причине польские власти и приняли в 1999 году решение о вступлении в Североатлантический военный альянс.



Автор: Злата Богатова

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