Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Индийские силовики ликвидировали в Кашмире три пакистанских военных поста

2.4.2019 22:19

Фото: vk.com



По данным зарубежных СМИ, в результате инцидента было ранено много военнослужащих Пакистана.



Незадолго до этого в Исламабаде подтвердили гибель трех военных.



Армия Индии атаковала пакистанские военные посты, ликвидировав как минимум три, в ответ на инцидент, который произошел в минувший понедельник, 1 апреля. Пакистанские силовики тогда подвергли артобстрелу индийские населенные пункты в нескольких километрах от линии контроля, которая разделяет две зоны Кашмира - индийскую и пакистанскую. Жертвами атаки стали офицер погранвойск Индии и несовершеннолетняя девочка, четверо пограничников были ранены.



После того, как индийская армия обстреляла посты в районе Пунч в зоне Кашмира, контролируемой Пакистаном, были убиты трое военнослужащих Пакистана. В Исламабаде действия Армии Индии назвали "неспровоцированными".







Автор: Злата Богатова

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