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Индийские силовики ликвидировали в Кашмире три пакистанских военных поста
2.4.2019 22:19
Фото: vk.com
По данным зарубежных СМИ, в результате инцидента было ранено много военнослужащих Пакистана.
Незадолго до этого в Исламабаде подтвердили гибель трех военных.
Армия Индии атаковала пакистанские военные посты, ликвидировав как минимум три, в ответ на инцидент, который произошел в минувший понедельник, 1 апреля. Пакистанские силовики тогда подвергли артобстрелу индийские населенные пункты в нескольких километрах от линии контроля, которая разделяет две зоны Кашмира - индийскую и пакистанскую. Жертвами атаки стали офицер погранвойск Индии и несовершеннолетняя девочка, четверо пограничников были ранены.
После того, как индийская армия обстреляла посты в районе Пунч в зоне Кашмира, контролируемой Пакистаном, были убиты трое военнослужащих Пакистана. В Исламабаде действия Армии Индии назвали "неспровоцированными".
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