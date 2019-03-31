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В штабе Тимошенко указали на факты подкупа избирателей
31.3.2019 19:48
Фото: smi2.net
Ранее с подобными заявлениями выступили и представители других кандидатов на пост главы Украины.
Как отметили в штабе Юлии Тимошенко, речь также идет о незаконной агитации и выдаче бюллетеней, в которых уже заранее проставлены отметки.
В частности, на территории столичного региона избирателей пытались подкупить представители действующего главы государства Петра Порошенко, в одном из участков в Вышгороде зафиксирована вынос бюллетеней так называемым методом "каруселей".
Об этих и других нарушениях, которые могли происходить на Украине в день выборов президента, рассказывается на официальном портале партии "Батькивщина", возглавляемой Тимошенко.
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