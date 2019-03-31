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В штабе Тимошенко указали на факты подкупа избирателей


31.3.2019 19:48
В штабе Тимошенко указали на факты подкупа избирателейФото: smi2.net

Ранее с подобными заявлениями выступили и представители других кандидатов на пост главы Украины.

Как отметили в штабе Юлии Тимошенко, речь также идет о незаконной агитации и выдаче бюллетеней, в которых уже заранее проставлены отметки.

В частности, на территории столичного региона избирателей пытались подкупить представители действующего главы государства Петра Порошенко, в одном из участков в Вышгороде зафиксирована вынос бюллетеней так называемым методом "каруселей".

Об этих и других нарушениях, которые могли происходить на Украине в день выборов президента, рассказывается на официальном портале партии "Батькивщина", возглавляемой Тимошенко.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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