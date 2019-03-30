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Зеленский обругал снявших в его поддержку видео Охлобыстина и Пореченкова
17:18
Фото: nepsite.ru
Ранее российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков решили записать шуточное видео, в котором высказывались в поддержку украинского коллеги по цеху. Как оказалось, шоумен и продюсер Владимир Зеленский, претендующий на пост президента, их старания не оценил.
Украинский юморист, который является кандидатом на пост президента страны, назвал российских артистов идиотами. По словам Владимира Зеленского, он не может понять, что двигало Иваном Охлобыстиным и Михаилом Пореченковым, когда они снимались в ролике.
Зеленский предположил, что актеры преследовали исключительно меркантильные цели, снявшись в этом видео из-за денежного вознаграждения.
В ролике Охлобыстин и Пореченков выпивают, говоря при этом "За Зеленского". Этот и другой материалы были размещены на странице Охлобыстина в сети Instagram.
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