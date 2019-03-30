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Оглашены данные по явке на выборах президента Украины
13:24
Фото: politobzor.net
По данным на 10:00 по местному времени (совпадает с Москвой) явка на выборах президента Украины составляет 5,5%.
Как сообщает ТАСС, информация поступила от представителей Центральной избирательной комиссии страны.
Сегодня граждане Украины выбирают президента. Первыми свои голоса отдали граждане, проживающие за пределами страны, в частности, на территории стран Азии и Океании - избирательные участки, в соответствии с действующим украинским законодательством, работают как по всей стране, так и за рубежом.
Как свидетельствовали последние социологические опросы, наибольшей популярность у украинцев пользовался Владимир Зеленский. В тройке лидеров также оставались нынешний лидер государства Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, возглавляющая Всеукраинское объединение "Батькивщина".
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