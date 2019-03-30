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Украинский спецназ перешел на усиленный режим работы
30.3.2019 23:41
Фото: bbend.net
На улицах украинских городов начали усиленное патрулирование представители спецназа СБУ.
Как передает ТАСС, в мероприятиях также задействованы боевые машины и беспилотники.
Сотрудникам спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) предстоит в ближайшие сутки осуществлять патрулирование автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц. О мероприятиях, связанных с очередными выборами президента, рассказывает пресс-служба ведомства.
По данным СБУ, в ближайшее время спецназу предстоит работать в усиленном режиме. Как заявил руководитель ведомства Василий Грицак, силовики намерены продемонстрировать решимость "немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации на Украине".
Грицак отметил, что выборы пройдут "цивилизованно и спокойно".
Напомним, ранее Юлию Тимошенко подвергли критике за то, что она покинула теледебаты, на которые не явились ее главные конкуренты - действующий президент страны Петр Порошенко и лидер предвыборных рейтингов артист юмористического жанра Владимир Зеленский.
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