|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Минобороны: В сирийском Идлибе при поддержке стран Запада готовят новую химатаку
02:09
Фото: ocdn.eu
По данным российского Министерства обороны, в сирийском Идлибе вновь идет подготовка провокаций, связанных с использованием отравляюх веществ.
Как заявили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, мероприятия осуществляются при поддержке стран Запада.
По словам представителя центра Виктора Купчишина, ранее в регион прибыли сотрудники бельгийских и французских спецслужб, которые уже организовали встречу с участием главарей группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (в России деятельность этой террористической группировки официально запрещена) и "Белых касок".
В Центре по примирению не исключают, что в ходе готовящихся провокаций могут быть использованы реальные отравляющие вещества. Несколько дней назад их доставили в Идлиб под видом баллонов с кислородом и бытовым газом. Транспортировка химикатов координировалась французскими спецслужбами.
По словам Купчишина, в результате химатаки могут пострадать беженцы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|