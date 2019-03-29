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Тимошенко ушла с теледебатов, когда узнала о неявке Порошенко и Зеленского


29.3.2019 23:53
Тимошенко ушла с теледебатов, когда узнала о неявке Порошенко и ЗеленскогоФото: smi2.net

Представители экспертного сообщества, как и журналисты, подвергли действия лидера "Батькивщины" критике, когда Юлия Тимошенко покинула теледебаты, на которые не явились действующий украинский президент Петр Порошенко и лидер предвыборного рейтинга Владимир Зеленский.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пришла на дебаты, которые должны были состояться в эфире "Общественного телевидения". Однако когда выяснилось, что ее соперники - нынешний лидер Украины Петр Порошенко и артист Владимир Зеленский в студию не явились, председатель партии "Батькивщина" отказалась отвечать на вопросы.

Решение покинуть студию Тимошенко объяснила неявкой других приглашенных. Политик при этом уточнила, что ее конкуренты, вероятно, "не нашли время, а скорее храбрости, чтобы сегодня дебатировать".

После того, как Тимошенко выразила готовность пообщаться с экспертами, представителями СМИ и гостями канала первого тура выборов, надеясь стать в нем лидером, ведущая заявила, что организаторы дебатов будут решать, приглашать Тимошенко или нет.

Автор: Злата Богатова

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