Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российский флот взял на сопровождение корабли НАТО, вошедшие в Черном море

18:13

Фото: politeka.net



Четыре боевых судна стран Североатлантического военного альянса, пройдя накануне проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в акваторию Черного моря.



Соответствующий видеоматериал ранее уже появился в Сети, отмечает "Интерфакс".



Турецкое информационное агентство Demiroren Haber Ajansı (DHA) разместило в Сети видеоматериал, на кадрах которого запечатлено, как корабли группировки НАТО накануне, 28 марта, пересекают Босфорский пролив. В комментарии к ролику отмечается, что на палубах кораблей замечено большое количество военнослужащих.



Предполагается, что канадский и испанский фрегаты "Торонто" и "Санта Мария", осуществив патрулирование, 1 апреля подойдут к Одессе. В группу также вошли голландский эсминец "Эвертсен", турецкий фрегат "Гелиболу" и вспомогательный корабль французских ВМС "Вар".



Вошедшую в Черное море группу кораблей НАТО уже взял на сопровождение российский флот, информирует сегодня РИА Новости. Со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ уточняется, что наблюдение будет осуществляться кораблями Черноморского флота "Василий Быков" и "Иван Хурс".



Автор: Злата Богатова

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