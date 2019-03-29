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В США ищут тело иностранца, сорвавшегося со скалы при попытке сделать фото


29.3.2019 14:41
В США ищут тело иностранца, сорвавшегося со скалы при попытке сделать фотоФото: pexels.com

Как передают американские СМИ, турист из Гонконга трагически погиб во время экскурсии по Большому каньону.

Мужчина, которому было около пятидесяти лет, сорвался со скалы во время попытки сделать эффектное фото.

Об обстоятельствах трагического происшествия, случившегося на территории всемирно известного национального парка в Аризоне, журналистам рассказали в экскурсионной компании Grand Canyon West.

Как стало известно, организованная тургруппа находилась на смотровой площадке скалы Игл-Рок, очертания которой похожи на орла с распростертыми крыльями. Глубина пропасти, простирающейся внизу, составляет около 1,2 тысячи метров, поэтому у иностранца практически не было шансов выжить.

Сотрудники спасательной службы продолжают работу по поиску погибшего мужчины.

Автор: Злата Богатова

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