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Би-би-си официально принесла извинения Порошенко
28.3.2019 22:09
Фото: smi2.net
За два дня до президентских выборов на Украине руководство корпорации принесло президенту страны извинения за материал, в котором говорилось об уплате экс-адвокату Трампа 400 тысяч долларов, передает ТАСС.
Британская радиовещательная корпорация Би-би-си принесла извинения за два дня до президентских выборов на Украине действующему главе государства Петру Порошенко, который намерен идти на второй срок.
Речь идет о материале, в котором рассказывалось о 400 тысячах долларов, якобы переданных украинским президентом, чтобы встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. В статье утверждалось, что от Петра Порошенко средства получил адвокат американского лидера Майкл Коэн.
Материал был опубликован весной 2018 года. Первоначально Би-би-си отказывалась извиняться, но представители Порошенко обратились в суд. В результате корпорация не только принесла извинения, но и выразила готовность выплатить денежную компенсацию, а также в полном объеме возместить юридические расходы.
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