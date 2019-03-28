|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы самые раздражающие факторы для россиян во время авиаперелетов
28.3.2019 21:42
Фото: images-on-off.com
Как оказалось, чаще всего на борту самолетов у россиян вызывают раздражение излишне шумные дети. По данным соцопроса, такого мнения придерживаются 75% респондентов.
Результаты исследования, проведенного туристическим сервисом Aviasales, цитирует агентство "Интерфакс". В социологическом опросе приняли участие 60 тысяч путешественников.
Как показали результаты опроса, большая часть авиапассажиров (75%) не могут оставаться равнодушными, когда находящийся рядом с ними чужой ребенок стучит по спинке их кресла, шумно себя ведет, просматривает видео без наушников и бросается едой.
Свыше половины респондентов (57%) выходят из себя, если не могут пользоваться подлокотниками из-за слишком крупного соседа.
Немало пассажиров склонны нервничать, если опаздывают в аэропорт из-за позднего выезда или пробок, а также из-за отсутствия в аэропорту прилета банкоматов, ведь таксисты не принимают карты к оплате. Более 45% опрошенных отметили, что их может вывести храп других путешественников.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|