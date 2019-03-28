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Названы самые раздражающие факторы для россиян во время авиаперелетов Названы самые раздражающие факторы для россиян во время авиаперелетов

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Названы самые раздражающие факторы для россиян во время авиаперелетов


28.3.2019 21:42
Названы самые раздражающие факторы для россиян во время авиаперелетовФото: images-on-off.com

Как оказалось, чаще всего на борту самолетов у россиян вызывают раздражение излишне шумные дети. По данным соцопроса, такого мнения придерживаются 75% респондентов.

Результаты исследования, проведенного туристическим сервисом Aviasales, цитирует агентство "Интерфакс". В социологическом опросе приняли участие 60 тысяч путешественников.

Как показали результаты опроса, большая часть авиапассажиров (75%) не могут оставаться равнодушными, когда находящийся рядом с ними чужой ребенок стучит по спинке их кресла, шумно себя ведет, просматривает видео без наушников и бросается едой.

Свыше половины респондентов (57%) выходят из себя, если не могут пользоваться подлокотниками из-за слишком крупного соседа.

Немало пассажиров склонны нервничать, если опаздывают в аэропорт из-за позднего выезда или пробок, а также из-за отсутствия в аэропорту прилета банкоматов, ведь таксисты не принимают карты к оплате. Более 45% опрошенных отметили, что их может вывести храп других путешественников.

Автор: Злата Богатова

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