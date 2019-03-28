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Житель Китая совершил самоподрыв у полицейского участка
28.3.2019 21:08
Фото: sb.by
Как передают зарубежные СМИ, инцидент произошел в китайском городе Шэньян - административном центре провинции Ляонин на северо-востоке страны.
В результате ЧП один человек погиб, трое, в том числе, двое стражей порядка, получили ранения.
По данным китайского издания Global Times, в четверг, 28 марта, некий мужчина сначала устроил поджог в местном отделении полиции, а потом привел в действие самодельную бомбу.
Когда сработало кустарно изготовленное взрывное устройство, ранения получили три человека - двое полицейских и гражданский, работавший в офисе.
Нападавший от полученных ранений скончался на месте, его личность и мотивы сейчас выясняют правоохранители.
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