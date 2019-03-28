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Ученые заявили, что им удалось срастить поврежденный спинной мозг


28.3.2019 13:41
Ученые заявили, что им удалось срастить поврежденный спинной мозгФото: diettips.pw

Эксперимент проводили итальянский хирург Серджио Канаверо и его китайский коллега Жень Сяопин, известные своими исследованиями, которые связаны с вероятностью пересадки головы.

Как утверждают ученые, они смогли вернуть подвижность животным, у которых ранее был полностью разорван спинной мозг.

Отчет об исследовании, которое проводилось на нескольких собаках и макаке-резус, в скором времени хирурги собираются разместить в специализированном журнале Surgical Neurology International.

Как передает РИА Новости, ранее представители европейских и американских ассоциаций нейрохирургов заявляли о невозможности вылечить хирургическим путем поврежденный спинной мозг. Однако результаты опытов Канаверо и Сяопина свидетельствуют об обратном.

Напомним, около четырех лет назад Серджио Канаверо объявил о запуске амбициозного проекта HEAVEN/AHBR, в рамках которого итальянский хирург собирался осуществить пересадку голову добровольца на донорское тело. Исследователь планировал соединить спинной мозг с головным с помощью уникальной процедуры - "протокола GEMINI".

Автор: Злата Богатова

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