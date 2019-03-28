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У 80-летней женщины отобрали сумку с 2 млн рублей


28.3.2019 13:12
У 80-летней женщины отобрали сумку с 2 млн рублейФото: vk.com

В столице возбудили уголовное дело по факту ЧП на Проспекте Мира, где у пожилой женщины украли сумку, в которой находилось более двух миллионов рублей. Как рассказали представители главка МВД по городу, жертвой преступления стала пенсионерка 1939 года рождения.

По словам пожилой женщины, некий мужчина, имя которого она назвать не может, под предлогом необходимости перевода денег из банка посадил ее в черный автомобиль. Женщина, сев в машину у дома № 34 по улице Беговой, вместе с неизвестным начала объезжать отделения банков.

Когда со счетов пенсионерки были сняты все деньги, машина проезжала по Проспекту Мира. Внезапно мужчина нанес пожилой женщине несколько ударов по голове и отобрал сумку, в которой находились ее сбережения.

После этого неизвестный высадил избитую и ограбленную старушку на ближайшей остановке общественного транспорта и скрылся. По словам женщины, у нее украли в общей сложности не менее 2 миллионов 150 тысяч рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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