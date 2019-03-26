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Брат Дворковича объяснил его отсутствие в РФ командировкой
21:43
Фото: vestnikkavkaza.net
Как передают российские СМИ, Михаил Дворкович объяснил отсутствие в России своего брата, экс-замглавы правительства РФ и президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича необходимостью отправиться в зарубежную командировку.
По данным РБК, брат Аркадия Дворковича Михаил заявил о том, что бывшего заместителя председателя российского правительства сейчас нет на территории РФ из-за необходимости уехать в командировку.
Точную цель отъезда и сроки возвращения брата Михаил Дворкович уточнять не стал. По его словам, Аркадий Дворкович пробудет за пределами страны "еще несколько дней".
Ранее советник главы ФИДЕ Берик Балгабаев сообщил журналистам о том, что поездку бывший вице-премьер планировал достаточно давно. Сначала, по его словам, Аркадий Дворкович направился в Сан-Марино, где состоялся чемпионат малых стран Европы по шахматам. Затем у него была намечена официальная встреча в Италии.
Как пояснил Балгабаев, в Москву Дворкович собирался вернуться 30 марта.
Напомним, ранее сообщалось о задержании экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова по обвинению в крупном мошенничестве. По данным СМИ, Абызов прилетел в Россию на день рождения к Дворковичу, которому накануне, 26 марта, исполнилось сорок семь лет.
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