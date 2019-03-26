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Сегодня изберут меру пресечения экс-министру Абызову
11:30
Фото: finovosti.ru
Экс-министра Открытого правительства сотрудники ФСБ задержали в минувший вторник, 26 марта, по обвинению в крупном мошенничестве.
Сегодня столичный Басманный суд примет решение о мере пресечения для Михаила Абызова.
Как передает агентство "Интерфакс", задержанный сотрудниками ФСБ бывший министр Михаил Абызов отказывается давать признательные показания.
46-летнего экс-министра Открытого правительства обвиняют в мошенничестве в крупном размере, а также создании организованного преступного сообщества. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, в результате преступной деятельности за пределы РФ было выведено четыре миллиарда рублей.
Позднее в прессе также появились некоторые детали операции по поимке Абызова, которого удалось "выманить" в Россию при помощи некого очень влиятельного человека. Как пишут "Известия", вернувшийся неделю назад из Италии доверял ему, поверив, что "все нормально".
Ранее Абызов не хотел ехать в РФ из опасений, что к нему проявляют большой интерес следственные органы, в частности, из-за подозрений в мошенничестве при кредитовании. Кроме того, продолжалось расследование по факту вывода из Российской венчурной компании 1,3 миллиарда рублей под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в Соединенных Штатах.
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