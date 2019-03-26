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Президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоров
26.3.2019 19:01
Фото: hispanospress.com
Как заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, королю Испании Филиппу VI следовало бы принести официальные извинения за нарушения, которые были совершены в ходе завоевания его страны.
В Мадриде по факту случившегося выразили сожаление.
По данным газеты El Pais, мексиканский президент направил испанскому королю письмо, в котором указал на нарушения, происходившие около пяти веков назад. В своем послании Филиппу VI лидер мексиканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что королю Испании следовало бы извиниться за преступления конкистадоров, в частности, массовые убийства коренного населения.
Выразив готовность извиниться от имени своей страны, мексиканский лидер направил аналогичное послание и папе Римскому, передают зарубежные СМИ.
Письмо было адресовано Филиппу VI через МИД королевства, отмечает газета. По мнению мексиканского лидера, лишь после извинений со стороны Испании можно будет говорить о полном примирении.
В Мадриде по поводу случившегося выразили сожаление. Комментируя послание, испанские власти отметили, что прибытие их предков 500 лет назад на нынешние мексиканские земли нельзя оценивать в свете современных соображений. В кабмине Испании подчеркнули, что братские народы всегда имели представление о том, как воспринимать их общее прошлое "без гнева и с конструктивной точки зрения".
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