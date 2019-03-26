ИнтерНовости - новости в стране и мире
Конгресс США принял законопроект против российских энергопоставок в Европу
Конгресс США принял законопроект против российских энергопоставок в Европу
Президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоров
 Президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоров
В Москве ученица 9 класса ударила сверстницу ножом в живот
 В Москве ученица 9 класса ударила сверстницу ножом в живот
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела ВенесуэлыВ МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы
На Бали арестовали россиянина, пытавшегося вывезти из страны детеныша орангутана На Бали арестовали россиянина, пытавшегося вывезти из страны детеныша орангутана
В Нидерландах обнаружено похищенное в 1999 году полотно Пикассо В Нидерландах обнаружено похищенное в 1999 году полотно Пикассо
В Москве ученица 9 класса ударила сверстницу ножом в живот В Москве ученица 9 класса ударила сверстницу ножом в живот
Президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоров Президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоров

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Чайки Ричарда Баха. Глава 46.Чайки Ричарда Баха. Глава 46.
Чайки Ричарда Баха. Глава 45.Чайки Ричарда Баха. Глава 45.
Чайки Ричарда Баха. Глава 44.Чайки Ричарда Баха. Глава 44.
Чайки Ричарда Баха. Глава 43.Чайки Ричарда Баха. Глава 43.
Чайки Ричарда Баха. Глава 42.Чайки Ричарда Баха. Глава 42.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоров


26.3.2019 19:01
Президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоровФото: hispanospress.com

Как заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, королю Испании Филиппу VI следовало бы принести официальные извинения за нарушения, которые были совершены в ходе завоевания его страны.

В Мадриде по факту случившегося выразили сожаление.

По данным газеты El Pais, мексиканский президент направил испанскому королю письмо, в котором указал на нарушения, происходившие около пяти веков назад. В своем послании Филиппу VI лидер мексиканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что королю Испании следовало бы извиниться за преступления конкистадоров, в частности, массовые убийства коренного населения.

Выразив готовность извиниться от имени своей страны, мексиканский лидер направил аналогичное послание и папе Римскому, передают зарубежные СМИ.

Письмо было адресовано Филиппу VI через МИД королевства, отмечает газета. По мнению мексиканского лидера, лишь после извинений со стороны Испании можно будет говорить о полном примирении.

В Мадриде по поводу случившегося выразили сожаление. Комментируя послание, испанские власти отметили, что прибытие их предков 500 лет назад на нынешние мексиканские земли нельзя оценивать в свете современных соображений. В кабмине Испании подчеркнули, что братские народы всегда имели представление о том, как воспринимать их общее прошлое "без гнева и с конструктивной точки зрения".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Юлия Началова сама виновна в своей смерти, считает отец певицыЮлия Началова сама виновна в своей смерти, считает отец певицы
Конгресс США принял законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуКонгресс США принял законопроект против российских энергопоставок в Европу
В бытовом отсеке «Союза МС-09» найдены следы пыли от сверления отверстия В бытовом отсеке «Союза МС-09» найдены следы пыли от сверления отверстия
ВОЗ сообщает о значительном снижении смертности от туберкулезаВОЗ сообщает о значительном снижении смертности от туберкулеза
Главой Калмыкии назначен чемпион мира по кикбоксингуГлавой Калмыкии назначен чемпион мира по кикбоксингу

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 846


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru