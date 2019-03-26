Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоров

26.3.2019 19:01

Фото: hispanospress.com



Как заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, королю Испании Филиппу VI следовало бы принести официальные извинения за нарушения, которые были совершены в ходе завоевания его страны.



В Мадриде по факту случившегося выразили сожаление.



По данным газеты El Pais, мексиканский президент направил испанскому королю письмо, в котором указал на нарушения, происходившие около пяти веков назад. В своем послании Филиппу VI лидер мексиканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что королю Испании следовало бы извиниться за преступления конкистадоров, в частности, массовые убийства коренного населения.



Выразив готовность извиниться от имени своей страны, мексиканский лидер направил аналогичное послание и папе Римскому, передают зарубежные СМИ.



Письмо было адресовано Филиппу VI через МИД королевства, отмечает газета. По мнению мексиканского лидера, лишь после извинений со стороны Испании можно будет говорить о полном примирении.



В Мадриде по поводу случившегося выразили сожаление. Комментируя послание, испанские власти отметили, что прибытие их предков 500 лет назад на нынешние мексиканские земли нельзя оценивать в свете современных соображений. В кабмине Испании подчеркнули, что братские народы всегда имели представление о том, как воспринимать их общее прошлое "без гнева и с конструктивной точки зрения".



Автор: Злата Богатова

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