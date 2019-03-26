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В Латвии уволен сотрудник телевидения, организовавший телемост с каналом RT


26.3.2019 21:28
В Латвии уволен сотрудник телевидения, организовавший телемост с каналом RTФото: lsm.lv

Руководство Латвийского телевидения (ЛТВ) приняло решение об увольнении работника, по инициативе которого состоялся телемост с российским телеканалом RT.

Как пояснил член правления ЛТВ Ивар Приеде, речь идет об интервью, которое вышло в эфир в середине марта.

Интервью российскому телевизионному каналу RT не так давно транслировалось из студии Латвийского телевидения. Позже администрация ЛТВ сделала официальное заявление о том, что случившееся произошло по инициативе отдельного сотрудника. Назвав подобную практику недопустимой и неоправданной, в руководстве подчеркнули, что работник не уведомил заранее о своих планах администрацию.

Отмечается, что в проведении телемоста принимали участие восемь сотрудников ЛТВ, однако уволен лишь тот, что договаривался о его проведении с российским каналом, не информируя руководство. По словам Приеде, теперь всем работникам ЛТВ в обязательном порядке надо будет согласовывать с начальством все планы по использованию помещений.

Как отметил руководитель производственной части ЛТВ Гвидо Зилузис, уволенный сотрудник проработал на телевидении на протяжении более чем тридцати лет. В последнее время к его зарплате применялась бонусная система - работник получал доплату от каждой проданной услуги.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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