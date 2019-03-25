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Конгресс США принял законопроект против российских энергопоставок в Европу
13:10
Фото: asweetdoseofreality.com
Власти Соединенных Штатов одобрили законопроект, запрещающий российские энергопоставки в Европу.
По мнению авторов документа, Москва использует природный газ как рычаг для принуждения и запугивания других государств.
Как передает ТАСС, Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в страны Европы. По мнению авторов законопроекта, Москва использует природный газ в качестве инструмента для влияния на другие государства, запугивая их и принуждая к выгодным для РФ действиям.
В Совфеде американский закон против газа из России расценили как свидетельство начала "серьезнейшей войны". Соединенные Штаты развязали ее "раньше, чем профинансировали государственный переворот на Украине", – подчеркнул сенатор Игорь Морозов, мнение которого приводит газета ВЗГЛЯД.
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