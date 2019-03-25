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Житель Южного Урала застрелил тещу и ее подругу, выкрав маленького сына
11:33
Фото: novorosinform.org
Полиция Челябинской области задержала 25-летнего мужчины по подозрению в двойном убийстве, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на источники в региональном СУ СКР сообщается, что жертвами преступления стали бывшая теща фигуранта и ее подруга.
Местный житель выстрелил в женщин, которые не разрешали ему видеться с сыном, рассказали представители силовых структур. Затем молодой человек забрал четырехлетнего мальчика и привез к своей сестре. Женщина уже передала ребенка его матери.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагедия случилась в минувшее воскресенье, 24 марта, в населенном пункте Урожайный Агаповского района. В ходе ссоры, возникшей из-за четырехлетнего сына, с которым мужчине не разрешали видеться, подозреваемый открыл стрельбу из пистолета по матери бывшей супруги и ее подруге, оказавшейся в тот момент рядом. От полученных ранений женщины погибли на месте.
Установлено, что в прошлом мужчина работал в охранной организации, где, вероятно, и раздобыл оружие.
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