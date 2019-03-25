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В Польше пойман скрывавшийся совладелец кемеровской «Зимней вишни»


25.3.2019 23:29
В Польше пойман скрывавшийся совладелец кемеровской «Зимней вишни»Фото: vk.com

Польские правоохранители задержали Вячеслава Вишневского, указано на официальном канале Следственного Комитета РФ в YouTube. Занимавший в прошлом пост гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (владельца сгоревшего год назад в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня") и совладелец комплекса скрывался от российских следователей за рубежом.

По версии СКР, в период 2013-2014 годов Вячеслав Вишневский, действуя через посредника, передавал семь миллионов рублей в качестве взятки Танзилии Комковой и ее сыну Эдуарду Комкову. Комкова на тот момент возглавляла в области инспекцию стройнадзора.  Часть этих денежных средств также предназначалась главе "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко. Он, как и Комковы, еще год назад стал фигурантами этого резонансного дела.

Вишневского ранее заочно арестовали и объявили в международный розыск. К тому времени было установлено, что экс-гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината" и совладелец ТЦ "Зимняя вишня" выехал за пределы страны еще в 2016 году, отправившись в Испанию, где и проживал.

Жертвами трагедии в Кемерово, случившейся 25 марта 2018 года, стали шестьдесят человек, большинство из них - дети, которые находились в кинозалах и не сумели вовремя найти выход в условиях сильного задымления и молниеносно распространявшегося огня.

Сегодня кемеровчане вспоминают погибших - родственники и близкие тех, кто оказался в "Зимней вишне" в тот роковой день, пришли в мемориалу. Все неравнодушные горожане приносят цветы, игрушки и белые шары в память о погибших год назад.

В рамках уголовного дела, возбужденного после ЧП, позже арестовали 15 человек, в числе которых - собственники и управляющие зданием, охранник, экс-руководители регионального главка МЧС и те, кто должен был нести ответственность за ввод объекта в эксплуатацию, работу пожарной сигнализации и ликвидацию огня, когда начался пожар.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 343

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