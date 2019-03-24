|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайных украинских тюрьмах в районе АТО
13:25
Фото: kpcdn.net
Как заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, на территории, где Киев продолжает проводить силовую операцию, существуют украинские тайные тюрьмы.
Один из таких объектов, по словам Прозорова, до сих пор располагается в Мариуполе.
В ходе пресс-конференции в Москве бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о том, что в районе силовой операции Украины в Донбассе организованы тайные тюрьмы. Один из таких объектов, созданных службой безопасности страны, располагается на аэродроме Мариуполя.
Прозоров также признался, что вскоре после событий на "майдане" в 2014 году начал сотрудничать с российскими спецслужбами, передавая сведения из АТО.
В Кремле на просьбу прокомментировать поступившие от Прозорова сведения заявили, что пока не располагают какой-либо информацией по данному поводу. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь идет о достаточно новых заявлениях, поэтому ему пока "нечего сказать".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|